LGS nakil dönemi ne zaman başlıyor? Kayıtlar ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, binlerce kişi tarafından beklenen LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Tercih sonuçları sonrasında nakil yaptırmak isteyenler için MEB, bu sene iki dönem olmak üzere yerleştirmeye esas nakil başvurusu alacak. İki nakil dönemi sonrasında boş kontenjanlara başvurular alınacak. Devamında ise yatılılık başvuruları alınacak. İşte detaylar...

LGS NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirmeye esas nakiller, "Tercih ve Yerleştirme Takviminde" belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir.

Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas 2'nci nakil başvuru döneminde "Meslekî Eğitim Merkezleri"ni de tercih edebileceklerdir.

YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

a) Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında saat 17.00' ye kadar müracaat edeceklerdir.

b) Okul yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 06 Eylül 2019 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.

c) Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlara il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca 26-29 Ağustos 2019 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 09 Eylül 2019 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

ç) İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2019 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.