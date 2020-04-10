LGS ne zaman? LGS Nisan ayı örnek soruları 2020 - LGS sınav giriş belgesi 2020

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS 2020 sınavı Nisan ayı örnek sorularını yayımladı. Ziya Selçuk, LGS sınavına girecek öğrencilerin birinci dönem konularından sorumlu olacaklarını açıklamıştı. MEB, LGS müfredat konularını da öğrenilerin erişimine sundu. Haziran ayında düzenlenecek LGS başvuruları sistem üzerinden tamamlanmıştı. İşte, LGS sınavına dair ayrıntılar...

LGS NE ZAMAN?

Liseye geçecek öğrencilerin gireceği sınav LGS 2020 yılında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınav, iki oturum halinde, 7 Haziran'da düzenlenecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum saat 09.30'da ve ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak.

LGS Nisan yı örnek soruları için tıklayın...

MEB, LGS SINAVI HAKKINDA VELİLERE BİLGİLENDİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2020 yılında sınava girecek 8'inci sınıf öğrencilerinin velilerine, sınav başvurusu ve onay işlemlerine dair bilgilendirme mesajı gönderdi. Öte yandan sınava girecek öğrencilerin başvuru işlemleri sistem üzerinden tamamlanmıştı.

Bakanlık tarafından velilere gönderilen kısa mesajda, "Sınav bilgilerini, "http://e-okul.meb.gov.tr" web sayfası üzerindeki e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden kontrol edebilirsiniz." bilgisi verildi.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Koronavirüs nedeniyle eğitim sistemindeki aksamalara rağmen Liseye Geçiş Sistemi - LGS sınavı 7 Haziran'da düzenlenecek. Sınav giriş belgesi ise https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresi üzerinden kullanıcı bilgisi ve şifre girildikten sonra öğrenilebilecek. Veliler de, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden, TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilecekler.