Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

LGS ne zaman olacak 2020 - LGS konuları neler? 2020 LGS'de çıkacak konular hangileri?

2020 LGS konuları belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından liseye geçiş için düzenlenen LGS sınavı konularının belli olduğunu bildirdi. Peki, LGS ne zaman? Liseye geçiş için binlerce öğrencinin girdiği LGS sınavı ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı konuları açıklandı. LGS konuları 2020 MEB...

31.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:00
LGS ne zaman olacak 2020 - LGS konuları neler? 2020 LGS'de çıkacak konular hangileri?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarının yer aldığı kılavuzu yayınladıklarını açıkladı. Buna göre, 2020 LGS de çıkacak konular neler? Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile MEB iş birliğinde hazırlanan kılavuz http://ttkb.meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

2020 LGS KONULARI İÇİN TIKLAYIN...

LGS KONULARI NELER?

MEB, 2020 yılında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a esas olan derslere ait konu, kazanım ve açıklamaların belirlendiğini duyurdu. 2020 LGS konuları hakkında bilgi ise MEB resmi hesabı http://meb.gov.tr ile http://ttkb.meb.gov.tr adresinde yer alacak.

2020 LGS NE ZAMAN?

Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen YKS, ALES, YDS gibi sınavların ardından, 'LGS ertelendi mi?' sorusu araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu an LGS'nin ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, sınavın 7 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşeceğini ifade etti.

LGS KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bakan Selçuk'un resmi hesabından yaptığı açıklamaya göre; ''7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor.'' dedi.

Etiketler: Ziya Selçuk, MEB, LGS, Gündem, Eğitim, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Gündem ››LGS ne zaman olacak 2020 - LGS konuları neler? 2020 LGS'de çıkacak konular hangileri? - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 17:19: EBA TV lise haftalık ders programı nedir? Lise ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi! EBA TV! - Haberler 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber 17:00: LGS ne zaman olacak 2020 - LGS konuları neler? 2020 LGS'de çıkacak konular hangileri? - Haberler 16:49: Af kanunu çıktı mı? Af yasası ne zaman çıkıyor? Hangi suçlar af kapsamında? Hangi suçlar af kapsamı dışında kaldı? - Haberler 16:00: EBA TV ortaokul haftalık ders programı nedir? Ortaokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı listesi! - Haberler 15:53: Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kimdir? Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı kaç yaşında nereli? - Haberler 23:59: Günlük burç yorumları 31 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları) - Haberler