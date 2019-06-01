LGS'nin birinci oturumu başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS
) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Yozgat
il genelinde 24 sınav merkezinde 246 salonda 4 bin 654 öğrenci sınava girerken, 558 öğretmen görev yaptı. Öğrenciler salonlara sınav giriş belgesi ve kimlik kontrolü yapıldıktan sonra alındı.
Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de okul dışında çocuklarını bekledi. Bazı veliler Kur'an-ı Kerim okuyup, çocukları için dua etti.
Kaynak: AA
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