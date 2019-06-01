LGS'nin birinci oturumu başladı (2)

İMKB Alpaslan İmam-Hatip Ortaokulu binasından ve bahçede toplanan öğrencilerden görüntülerVelilerden görüntülerSınava girmeden aileleriyle kucaklaşan öğrencilerÖğrencilerin okula girişleriBebek arabasındaki çocuğun sınava giren ablasına el sallamasıSınava giren öğrencilerden detayOkul bahçesinde bekleyen velilerden görüntülerVeliler ile röportajlar Yolda refüjde bekleyen ailelerANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. (2)
Kaynak: AA
Güncel