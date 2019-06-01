01.06.2019 10:45
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LGS'nin birinci oturumu başladı (2)

LGS

İMKB Alpaslan İmam-Hatip Ortaokulu binasından ve bahçede toplanan öğrencilerden görüntüler Velilerden görüntüler Sınava girmeden aileleriyle kucaklaşan öğrenciler Öğrencilerin okula girişleri Bebek arabasındaki çocuğun sınava giren ablasına el sallaması Sınava giren öğrencilerden detay...

İMKB Alpaslan İmam-Hatip Ortaokulu binasından ve bahçede toplanan öğrencilerden görüntüler
Velilerden görüntüler
Sınava girmeden aileleriyle kucaklaşan öğrenciler
Öğrencilerin okula girişleri
Bebek arabasındaki çocuğun sınava giren ablasına el sallaması
Sınava giren öğrencilerden detay
Okul bahçesinde bekleyen velilerden görüntüler
Veliler ile röportajlar
Yolda refüjde bekleyen aileler
ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. (2)
Kaynak: AA
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