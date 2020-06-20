LGS sınavı heyecanı

Burdur ve Isparta'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav sona erdi.

20.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:52
Burdur ve Isparta'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav sona erdi.
Burdur'da 83 okulda gerçekleştirilen sınava 4 bin 307 öğrenci katıldı. Evde sınav hizmeti alan 2 öğrenci de okullardaki heyecana ortak oldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı okulları ve sınıfları dezenfekte ederek temizledi.
Öğrenciler okul bahçelerine girerken maskeleri değiştirildi, yeni maskelerini takan öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak içeri alındı.
Tedbirler kapsamında velilerin sınav bahçesine girmelerine izin verilmedi.
"Sınav genel olarak kolaydı"
Şehit Akif Altay Ortaokulunda sınava giren Emre Özçelik, sınavın genel olarak kolay olduğunu söyledi.
Yapabildiği soruların daha çok olduğunu belirten Özçelik," Sınav, Türkçe haricinde beklentimi karşıladı. Diğer derslerin hepsinden eminim." dedi.
Azra Koçak da sınavın kolay olduğunu ifade ederek "Sözel dersler ve Fen Bilgisi kolaydı, matematik de biraz zorlandım ama güzel bir sınav oldu." diye konuştu. LGS sınavı heyecanı

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Eğitim Müdürlüğü, Isparta, Burdur, LGS, Güncel, Haber

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