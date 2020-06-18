LGS sınavına girecek öğrencilere ve görevlilere otobüsler ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediyesi halk otobüslerinin, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrencilere ücretsiz olacağını açıkladı.

LGS sınavına girecek öğrencilere ve görevlilere otobüsler ücretsiz
18.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:53
Denizli Büyükşehir Belediyesi halk otobüslerinin, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrencilere ücretsiz olacağını açıkladı.

Denizli'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak olan merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav yerlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz ulaşabileceği açıklandı. Bu kapsamda belediye otobüsleri 20 Haziran 2020 Cumartesi günü LGS sınavına girecek öğrencilere ve tüm sınav görevlilerine ücretsiz olacağı belirtildi. Öğrenciler ve sınav görevlileri sınav giriş belgesi veya görevli belgelerini şoförlere göstererek, otobüsler ile ücretsiz seyahat edebileceği açıklandı.

"Öğrencilerimize başarılar diliyorum"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hafta sonu düzenlenecek sınava katılacak tüm 8. sınıf öğrencilerine başarılar diledi. Öğrencilerin sınavı en güzel şekilde geçireceğine inandığını ifade eden Başkan Zolan, "Çocuklarımız ortaokulu bitirip bu sınavla inşallah hedefledikleri liseye girecekler. Eğitim öğretim hayatlarına lise ile yeni bir başlangıç daha yapacaklar. Ben bir kez daha tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, bugüne kadar gösterdikleri çalışmaların mutluluklarına vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim muvaffak eylesin" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, LGS, Güncel, Haber

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