LGS sınavında öğrencileri rahatsız eden inşaat işçilerine 5 bin 850 TL para cezası

Trabzon'un Sürmene ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak inşaatta çalışan 4 işçiye, LGS sınavındaki öğrencileri rahatsız ettikleri için 5 bin 580 TL para cezası kesildi.

LGS sınavında öğrencileri rahatsız eden inşaat işçilerine 5 bin 850 TL para cezası
20.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:58
Trabzon'un Sürmene ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak inşaatta çalışan 4 işçiye, LGS sınavındaki öğrencileri rahatsız ettikleri için 5 bin 580 TL para cezası kesildi.

Binlerce adayın iyi bir lisede eğitim alabilmek için uzun bir süredir çalıştığı LGS sınavı için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan inşaat işçilerine ceza kesildi. Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Yemişli Mahallesi'nde bulunan Yakup Kalafatoğlu İlkokulu ve Ortaokulunda LGS sınavına giren öğrenciler, inşaattaki çekiç sesleri nedeniyle rahatsız olduklarını dile getirdi. Okulun hemen yanındaki inşaattaki sesler nedeniyle inşaat işçileri polis ekipleri tarafından uyarıldı. Uyarılara rağmen inşaatta çalışmayı sürdüren işçiler için okulda bulunan polis memuru, Sürmene Emniyet Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen inşaatta çalışmayı sürdüren işçilerin yanına gelen Sürmene İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Soner, öğrencilerin inşaattaki sesler nedeniyle etkileyeceğini belirterek, uyarılara rağmen çalışmayı sürdüren 4 işçiye toplamda 5 bin 850 TL cezai işlem uyguladı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Sürmene, LGS, Güncel, Haber

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