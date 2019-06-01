LGS sona erdi

- Okul dışında bekleyen velilerden görüntülerÖğrencilerin sınavdan çıkış görüntüleriÖğrencilerden Umut Güler ile röportajÖğrencilerden Can Kırlı
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ile röportajBora Sönmez'in annesi Şöhret Sönmez ile röportajÖğrencilerden Enes Tolga Şahbaz ile röportaj ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. Sınava katılan öğrenci ve veliler AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
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