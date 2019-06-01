01.06.2019 14:07
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LGS sona erdi

- Okul dışında bekleyen velilerden görüntüler Öğrencilerin sınavdan çıkış görüntüleri Öğrencilerden Umut Güler ile röportaj Öğrencilerden Can Kırlı ile röportaj Öğrencilerden İlayda Kınacı ile röportaj Öğrencilerden Eylül Eyer ile röportaj Öğrencilerden Beyza Nur Özbay ile röprtaj Beyza...

- Okul dışında bekleyen velilerden görüntüler
Öğrencilerin sınavdan çıkış görüntüleri
Öğrencilerden Umut Güler ile röportaj
Öğrencilerden Can Kırlı ile röportaj
Öğrencilerden İlayda Kınacı ile röportaj
Öğrencilerden Eylül Eyer ile röportaj
Öğrencilerden Beyza Nur Özbay ile röprtaj
Beyza Nur Özbay'ın annesi Fili Özbay ile röportaj
Öğrencilerden Kerem Ay ile röportaj
Öğrencilerden Kıvanç Özdemir ile röportaj
Öğrencilerden Bora Sönmez ile röportaj
Bora Sönmez'in babası Enver Sönmez ile röportaj
Bora Sönmez'in annesi Şöhret Sönmez ile röportaj
Öğrencilerden Enes Tolga Şahbaz ile röportaj ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. Sınava katılan öğrenci ve veliler AA muhabirine açıklamalarda bulundu. LGS sona erdi
Kaynak: AA
Kırlı, Güncel