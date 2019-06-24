LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB 2019 LGS sonuçları sorgulama ekranı

Liselere Geçiş Sınavı olan LGS sonuçları bugün açıklanacak. MEB'in LGS sonuçları için verdiği tarih geldi. Daha önce 24 Haziran'da açıklanacağı duyurulan LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bir saat yok. Sonuçları bugün mesai bitimine kadar yayınlanmış olur. MEB LGS sonuçları sorgulama ekranı ile sonuçları anında öğrenebilirsiniz. Peki Sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS sonuçları, 24 Haziran 2019 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

MEB 2019 LGS SONUÇLARI SORGULA

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

a. Sorulara,cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGMresmîinternetsayfasındayayımlanansınavitirazbölümündenelektronikolarak yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası , Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar,soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi veya http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

Faks ve e-posta ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar değerlendirilmiyor!