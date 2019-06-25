25.06.2019 09:52
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LGS sonucu yüzünden babası ile tartışarak balkondan atlayan genç kurtarılamadı

LGS sonucu yüzünden babası ile tartışarak balkondan atlayan genç kurtarılamadı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Derince ilçesinde LGS sonuçlarının açıklanması sonrasında babasıyla tartışarak 3. kattaki evlerinin balkonundan atlayan 10 yaşındaki bir çocuk kurtarılamadı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Derince ilçesinde LGS sonuçlarının açıklanması sonrasında babasıyla tartışarak 3. kattaki evlerinin balkonundan atlayan 10 yaşındaki bir çocuk kurtarılamadı.

Olay, Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın 3. katında Yunus Batur (10) açıklanan LGS sonuçları sonrasında babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine balkona koşan Batur, kendini 3. kattan boşluğa bıraktı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk ağır yaralanırken, ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane önüne gelen çocuğun anne ve babası sinir krizi geçirirken aileyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Hastanede tedavi altına alınan Batur burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayda hayatını kaybeden çocuğun cenazesi öğle namazına müteakip Yenikent Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilmesi bekleniyor. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli , Derince , LGS , 3. Sayfa

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