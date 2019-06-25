25.06.2019 15:37
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LGS sonucu yüzünden intihar eden genç toprağa verildi

LGS sonucu yüzünden intihar eden genç toprağa verildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde LGS sonuçlarının açıklanması sonrasında babasıyla tartıştığı sırada 3. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Kocaeli 'nin Derince ilçesinde LGS sonuçlarının açıklanması sonrasında babasıyla tartıştığı sırada 3. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Olay, dün Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın 3. katında Y.F.M. (14) açıklanan LGS sonuçları sonrasında babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine balkona koşan Y.F.M., kendini 3. kattan boşluğa bıraktı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk ağır yaralanırken, ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane önüne gelen çocuğun anne ve babası sinir krizi geçirirken aileyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Hastanede tedavi altına alınan Y.F.M. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin inceleme başlatırken, yapılan işlemlerinin ardından Y.F.M.'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Öğle namazını müteakiben Yenikent Camiinde cenaze namazının ardından Y.F.M.'nin cenazesi, 17 Ağustos Deprem Şehitliğinde toprağa verildi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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