LGS soruları cevapları yayınlandı mı? 2019 LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün iki oturumda yapılacak. LGS birinci oturumu saat 09.30, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Bir milyondan fazla öğrenci Lise Geçiş Sınavı için ter dökecek. Öğrencilerin, sınavdan sonra ilk bakacakları ise LGS soruları ve cevapları olacak. Peki LGS soruları cevapları yayınlandı mı? LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS SORULARI CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Bugün yapılacak olan sınavın ikinci oturumu sonrasında LGS soruları ve cevaplarının MEB tarafından yayınlanması bekleniyor. LGS soruları ve cevapları meb.gov.tr adresinden erişime açılacak.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları, 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınav sonuçlarına www.meb.gov.trinternet adresinden ulaşılabilecek.

SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.