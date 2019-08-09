LGS tercih başvuruları sona erdi! Yerleştirme sonuçları ve ek yerleştirme ne zaman?

LGS 2. nakil tercih başvuruları sona erdi. 5 Ağustos Pazartesi günü başlayan 2. nakil dönemi, 8 Ağustos Perşembe günü bitti. Yerleştirme sonuçlarına göre bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler bu tarihlerde tercihlerini yaptılar. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman belli olacak? LGS ek yerleştirme ne zaman, nasıl yapılacak? İşte detaylar...

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas nakil tercihleri orta öğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem halinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.

5-8 Ağustos 2019: Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması

10 Ağustos 2019: Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı

19-23 Ağustos 2019: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

26-29 Ağustos 2019: Yatılılık başvurularının okul ve kurumlarca alınması

6 Eylül 2019: İl/İlçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması, yatılılık yerleştirme sonuçlarının ilanı ve e-pansiyon üzerinde kayıtların sisteme işlenmesi

9 Eylül 2019: 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı açılışı

EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir.