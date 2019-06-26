LGS tercih ofisleri ile öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti

– Uğur Okulları, ücretsiz LGS tercih danışmanlığı hizmeti sunmak amacıyla LGS Tercih Ofisleri'nin bugün itibariyle kampüslerinde açıldığını duyurdu. Tercih döneminde, uzman psikolojik danışmanlarının her öğrenciye özel olarak hizmet vereceği tercih ofisleri, tüm öğrencilere açık olacağı belirtildi.

Hizmetten yararlanacak öğrenci ve velilerin ilgili okul, kampüs ya da tanıtım ofisini arayarak randevu almaları gerekiyor. Uğur LGS Tercih Ofisleri 12 Temmuz tarihine kadar hafta içi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

LGS tercih sürecine yönelik öğrencilere önerilerde de bulunan Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, "Tercih yaparken uzman desteği alınmalı, ilgi ve becerilere uygunluk aranmalı" dedi.

"Tercih yaparken öğrenciler yüzdelik dilimlerine göre ve tercih edeceği okulların bir yıl önceki yıla ait yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini yapmalıdır" diyen Barış Sezgin, " Tercihler yapılırken ise mutlaka bir uzman desteği alınmalı, tercih kılavuzu doğrultusunda tercih yapılmalıdır. Adrese dayalı tercihlerde ise okulların eğitim kalitesi ve bir önceki yılın yüzdelik dilimi dikkate alınarak tercih yapılmalıdır. Hem yüzdelik dilime göre tercihler hem de adrese dayalı tercihlerde öğrenciler, sadece okul başarısını veya okulun ismini önde tutarak değil, mutlu olabilecekleri, ilgi ve becerilerine uygun olan okulları öncelikli olarak tercih etmelidir" önerisinde bulundu.

"OKULLAR İYİYCE ARAŞTIRILMALI"

Barış Sezgin tercih süresinde dikkat edilmesi gerekenler konusunda ise şunları kaydetti:

"Standart sapmanın dahil olması ile birlikte öğrencilerin sınav puanından çok yüzdelik dilime dikkat etmesi ve tercih yaparken yüzdelik dilimleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak taban puanlar kontenjan kılavuzu ile birlikte, öğrencilerin kendi yüzdelik dilimleri ile birlikte girebilecekleri okulları iyice araştırmalı ve tercih listelerine eklemeliler. Merkezi sınav veya adrese dayalı tercih yaparken öğrencinin, kendi ilgi, yetenek ve beklentileri doğrultusunda tercih yapması önemlidir. Öğrenciler tercih listesini oluştururken istek sırasına göre listelerini oluşturmalıdır. Okulların başvuru şartları var ise uygunluğu kılavuzdan kontrol edilmelidir. Ayrıca adrese dayalı tercih yaparken en az 2 farklı tür okulu listede bulundurmanın zorunlu olduğu unutulmamalıdır."

- İstanbul