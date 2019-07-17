LGS tercih sonuçları 2019: MEB LGS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

Orta öğretime geçiş sınavı yani LGS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilere, uygulandı. 24 Haziran'da açıklanan LGS sonuçları ile birlikte girmek istenilen okullara en fazla beş adet olmak üzere tercihler yapıldı. Geçen hafta sona eren tercih dönemi sonrasında LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecek.

NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak.

BOŞ KONTENJAN VE YATILI OKULU BAŞVURULARI TARİHİ

Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.