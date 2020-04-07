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LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz online deneme sınavı

Mektebim Koleji, Türkiye'deki tüm 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz LGS Online Deneme Sınavı hazırladıklarını açıkladı.

07.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:26
LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz online deneme sınavı
Mektebim Koleji, Türkiye 'deki tüm 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz LGS Online Deneme Sınavı hazırladıklarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak" açıklamasının ardından geçtiğimiz hafta 2020 LGS'de (Liselere Giriş Sınavı) çıkacak soruların müfredat ve kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Özellikle 8'inci sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim uygulamaları LGS'ye yönelik yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Mektebim Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çıplak, bu dönemde sıklıkla tekrar yapılmasını, yetersiz kalındığı düşünülen konulara daha fazla vakit ayrılmasını ve farklı kaynaklar üzerinden online deneme sınavlarına girilmesini önemle tavsiye etti.
Erdem Çıplak, Mektebim Koleji olarak LGS'ye yönelik Türkiye genelinde tüm 8'inci sınıf öğrencilerini kapsayan bir online deneme sınavı hazırladıklarını bildirerek şunları söyledi:
"8'inci sınıf öğrencilerinin girecekleri LGS konu kapsamı, yaşanan salgın sebebi ile değişmiş oldu. Milli Eğitim Bakanlığı konu kapsamının 2019-2020 Eğitim - Öğretim sezonunun 1'inci dönemindeki konulardan oluşacağını bildirdi. Biz de kolej olarak Türkiye'deki tüm 8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik ücretsiz LGS Online Deneme Sınavı hazırladık. İsteyen tüm öğrencilerimiz bu deneme sınavına 10-11 Nisan tarihlerinde lgs.mektebimtv.com adresi üzerinden kayıtlarını yaptırarak girebilirler. Her iki gün için 10.00, 13.00, 16.00 saatleri olmak üzere üçer seans belirlendi. Öğrencimiz istediği seansta sınava girebilecek".
"AMACIMIZ DAHA ÇOK ÖĞRENCİYE DESTEK VEREBİLMEK"
"Çocuklar nerede, eğitim orada" sloganı ile bu sınavı gerçekleştireceklerini ifade eden Çıplak, "Eğitim sektörü olarak gelecek nesilleri yetiştirme sorumluluğumuz, yaşadığımız bu zorlu dönemde daha farklı bir boyuta taşındı. Daha fazla sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Ulaşabildiğimiz kadar çok öğrencimize gerçek bir sınav tecrübesi yaşatarak onlara hem moral hem de destek vermek istiyoruz. Bu çapta bir deneme sınavı Türkiye'de ilk kez uygulanacak. Sınav sonuçlarını internet üzerinden 11 Nisan'da tüm seanslar bittikten sonra açıklayacağız. Öğrencilerimiz yaklaşık 100 bin kişi içinde nasıl bir sonuç aldıklarını görerek hedeflerine ulaşmak için hangi konu veya soru tarzına çalışmaları gerektiğini daha iyi görebilecekler. Sınavda çıkacak soruların tamamı Bakanımızın da açıkladığı gibi 1'inci Dönem müfredatından ve yeni nesil sorulardan oluşacak. Tüm öğrencilerimizin morallerini yüksek tutmalarını ve konsantrasyonlarını bozmamalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, LGS, Güncel
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