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LGS'ye ilişkin örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.

08.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:10
LGS'ye ilişkin örnek soru kitapçığı yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.
LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ikinci soru kitapçığını http://odsgm.meb.gov.tr ve meb.gov.tr adresinden erişime açtı.
Bakanlık, bu çerçevede ilk örnek soru kitapçığını ise 27 Mart'ta yayımlamıştı.
LGS'ye giren öğrenciler için 2019 Ekim ayından beri her ay hazırlanan örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan Bakanlık, örnek soru kitapçıklarını artık 15 günde bir, birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde yayımlayacak.
LGS kapsamında, 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar soruya yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: MEB, LGS, Güncel
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