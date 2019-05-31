LGS'ye oryantiringle hazırlandılar

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir grup öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın yapılacak merkezi sınav öncesi oryantiring oyununda soruları yanıtlayıp ilerleyerek hem eğlendi hem son durumlarını gördü.Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulunun 12 dönümlük arazisinde yapılan uygulamada, öğrencilerden zeytin ağaçları arasına gizlenen soruların yer aldığı hedefleri bulmaları istendi.LGS'ye girecek 16 öğrenci, oyunda 4 takım halinde hedeflerdeki sınavda çıkma ihtimali olan soruların yanıtlarını bularak bir sonraki hedefe ulaştı.Oryantiringle eğlenen ve sınav stresini üzerlerinden atan öğrenciler, oyun sonunda finalde yer alan Türk bayrağı yap-boz parçalarını tamamlayarak yarışmayı bitirdi.Okul Müdürü İlyas Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, oryantiringin son yıllarda Türkiye'de popülerliği artan oyunlardan olduğunu söyledi.Sınav öncesi öğrencilerin eğlenceli zaman geçirmesini de amaçladıklarını belirten Demir, "Okulumuz 12 dönümlük zeytin bahçeleri içinde güzel bir alana sahip. Beden eğitimi öğretmenimiz Dilek Atay'ın önerisiyle bu oyunu öğrencilerimizin oynamasını istedik ve güzel bir oyun ortaya çıktı. Onlar için de bir stres atma, motivasyon oldu." dedi.Öğretmen Dilek Atay ise oyuna ilişkin bilgi verdi.Sınavda çıkma ihtimali olan soruları hedeflere önceden yerleştirdiklerini aktaran Atay, şöyle konuştu:"Doğaya takım renklerindeki taşları saklayıp bulmalarını istediğimiz oyunda, hedefteki soruları bildikleri takdirde bir dahaki hedefe gideceklerini bildikleri için zor ve kolay olan sorularla birlikte sınava yönelik bir çalışma oldu. Soruları bildikçe yeni haritalar alarak ve yap-boz parçalarını tamamlayarak oyunumuzu tamamladılar. Oyunumuzun sonunda da Türk bayrağını oluşturduk."Öğrencilerden Kardelen Yıldırım ve İrem Ilıkkan sınav öncesi streslerini bu sporla atarak LGS'ye hazırlanmada son durumlarını gördüklerini ve eğlendiklerini belirtti.Hakemlik yapan 8. sınıf öğrencisi Tuğba Aydın da "Arkadaşlarımız oyunda takım renklerindeki taşları buluyorlar. Mesela mavi taş verirlerse bana mavi soruyu veriyorum. Onlar da sorulardaki cevapları buluyorlar. Eğer doğru cevabı bulurlarsa rengine göre haritayı veriyorum onlar da diğer soruların bulunduğu alana gidiyorlar. Bu oyunla bir nevi eğlenirken öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.