LH Fethiye Belediye Basketbol şampiyonluk istiyor
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin lideri Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, liderliğini sürdürmek ve bir üst lige çıkmak istiyor.
10.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:33
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin lideri Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, liderliğini sürdürmek ve bir üst lige çıkmak istiyor.
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un Baş Antrenörü Alkım Ay, kolay görünen ve kendilerinin zora soktuğu Samsunspor maçını taraftarın desteğiyle kazandıklarını dile getirdi.
Samsun maçına istediğimiz gibi başlayamadık. Rakibimizin puan cetvelindeki yerinden dolayı oyuncularımızda bir rehavet vardı. Ligin bu en kritik döneminde maç seçemeyiz.
Ligin bitimine 8 maç kala her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını vurgulayan Ay, "Ligde herkesin herkesi yenebileceğini defalarca söyledim. Sadece yakınımızdaki rakiplere değil, tüm rakiplerimize saygı duymamız gerekiyor. Önümüzdeki 1881 Düzce maçı da kolay olmayacak. Onlar da bu hafta sonu deplasmanda önemli bir galibiyet aldılar." dedi.
Önlerinde çok zor 3 maç olduğunu belirten Ay, "Sadece yakınımızdaki rakiplere değil, tüm rakiplerimize saygı duymamız gerekiyor. 1881 Düzce maçı da kolay olmayacak. Onlar da bu haftasonu deplasmanda önemli bir galibiyet aldılar. Bu hafta taraftarımıza yine teşekkür ediyorum. Kolay görünen ama zora soktuğumuz maçı onlar sayesinde kazandık. Bizim bir düzenimiz, alıştığımız bir ritm var. Bunun dışına çıkınca bocalıyoruz. Normal sezon için 8 maçımız kaldı ve sezon başından beri olduğu gibi maç maç bakmaya devam ediyoruz. Çok zor 3 maç ardarda bizi bekliyor. Bu Cuma deplasmanda oynayacağımız 1881 Düzce, ardından haftaya Salı günü içerdeki Denizli Merkezefendi ve sonrasında Bornova maçları ligin kaderini belirleyecektir. Taraftarlarımız bu 3 maçta da üzerlerine düşeni yapacaktır. Kendimiz gibi oynadığımızda benim bu 3 maçı kazanacağımızdan şüphem yok." şeklinde konuştu.
Öte yandan, Kulüp çevrelerinden alınan bilgilere göre, gelecek sezon Efes, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımları Fethiye'de izlemek isteyen basketbol severler şampiyonluk yolundaki önemli deplasmanlardan olan Düzce maçı için otobüs kaldırmayı istiyor. - MUĞLA
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un Baş Antrenörü Alkım Ay, kolay görünen ve kendilerinin zora soktuğu Samsunspor maçını taraftarın desteğiyle kazandıklarını dile getirdi.
Samsun maçına istediğimiz gibi başlayamadık. Rakibimizin puan cetvelindeki yerinden dolayı oyuncularımızda bir rehavet vardı. Ligin bu en kritik döneminde maç seçemeyiz.
Ligin bitimine 8 maç kala her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını vurgulayan Ay, "Ligde herkesin herkesi yenebileceğini defalarca söyledim. Sadece yakınımızdaki rakiplere değil, tüm rakiplerimize saygı duymamız gerekiyor. Önümüzdeki 1881 Düzce maçı da kolay olmayacak. Onlar da bu hafta sonu deplasmanda önemli bir galibiyet aldılar." dedi.
Önlerinde çok zor 3 maç olduğunu belirten Ay, "Sadece yakınımızdaki rakiplere değil, tüm rakiplerimize saygı duymamız gerekiyor. 1881 Düzce maçı da kolay olmayacak. Onlar da bu haftasonu deplasmanda önemli bir galibiyet aldılar. Bu hafta taraftarımıza yine teşekkür ediyorum. Kolay görünen ama zora soktuğumuz maçı onlar sayesinde kazandık. Bizim bir düzenimiz, alıştığımız bir ritm var. Bunun dışına çıkınca bocalıyoruz. Normal sezon için 8 maçımız kaldı ve sezon başından beri olduğu gibi maç maç bakmaya devam ediyoruz. Çok zor 3 maç ardarda bizi bekliyor. Bu Cuma deplasmanda oynayacağımız 1881 Düzce, ardından haftaya Salı günü içerdeki Denizli Merkezefendi ve sonrasında Bornova maçları ligin kaderini belirleyecektir. Taraftarlarımız bu 3 maçta da üzerlerine düşeni yapacaktır. Kendimiz gibi oynadığımızda benim bu 3 maçı kazanacağımızdan şüphem yok." şeklinde konuştu.
Öte yandan, Kulüp çevrelerinden alınan bilgilere göre, gelecek sezon Efes, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımları Fethiye'de izlemek isteyen basketbol severler şampiyonluk yolundaki önemli deplasmanlardan olan Düzce maçı için otobüs kaldırmayı istiyor. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :LH Fethiye Belediye Basketbol şampiyonluk istiyor
Etiketler : Lokman Hekim, basketbol, Fethiye, Spor
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