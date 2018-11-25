Libertadores Kupası Finali İkinci Kez Ertelendi

River Plate taraftarlarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmalarının ardından bir gün sonraya ertelenen final karşılaşması, ileri bir tarihe alındı.CONMEBOL'dan yapılan açıklamaya göre, Boca Juniors Kulübünün itirazı üzerine toplanan yönetim kurulu, eşitlik ilkesi gereği River Plate'in sahasındaki rövanşın ertelenmesini kararlaştırdı.

TARİH SALI GÜNÜ BELLİ OLACAK

Maçın tarihi, 27 Kasım Salı günü River Plate ve Boca Juniors kulüplerinin başkanlarının da katılacağı toplantıda belirlenecek. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 sonuçlanmıştı.