Libertadores Kupası Finaline Yağış Engeli

Güney Amerika
futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası'nda finalin ilk maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Güney Amerika Futbol
Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, Arjantin
'in Boca Juniors
ile River Plate
takımları arasında başkent Buenos Aires
'teki Bombonera Stadı'nda oynanacak finalin ilk ayağının şiddetli yağış nedeniyle yarına ertelendiği kaydedildi.
Finalin rövanşı ise 24 Kasım Cumartesi günü yapılacak.
River Plate,Boca Juniors
11 Kasım 2018 Pazar 03:00