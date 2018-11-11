11 Kasım 2018, 03:00
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Libertadores Kupası Finaline Yağış Engeli

Libertadores Kupası Finaline Yağış Engeli

Libertadores Kupası Finali'nde Boca Juniors ile River Plate takımlarını karşı karşıya getirecek ilk maç olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.



Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası'nda finalin ilk maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, Arjantin'in Boca Juniors ile River Plate takımları arasında başkent Buenos Aires'teki Bombonera Stadı'nda oynanacak finalin ilk ayağının şiddetli yağış nedeniyle yarına ertelendiği kaydedildi.

Finalin rövanşı ise 24 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

River Plate,Boca Juniors

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