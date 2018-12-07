Madrid'e Alınan Libertadores Kupasına Yoğun Güvenlik Önlemi!

Güney Amerika futbolunun en önemli kupası olan ve şiddet olayları nedeniyle iki kez ertelendikten sonra Madrid'e alınan Libertadores Kupası finali için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Libertadores Kupasına tarihte ilk defa ev sahipliği yapacak olan Madrid'te 4 binden fazla ulusal ve özel polis, bu maç için görevlendirildi.

2 BİN 54 POLİS GÖREV ALACAK

Madrid Valisi Jose Manuel Rodriguez Uribes yapılan güvenlik toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Arjantin'in River Plate ve Boca Juniors takımları arasında 9 Aralık Pazar günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak final maçının öncesi ve sonrası için 2 bin 54'ü ulusal polis olmak üzere 4 binden fazla güvenlikçinin görevlendirildiğini kaydetti. Real Madrid Kulübü bin 700 özel polisin statta görev yapacağını duyururken, İspanyollara yardımcı olmak için Arjantin polisinden de Madrid'e gelenler oldu.

FİNALİN MADRİD'E KATKISI 100 MİLYON EURO

Uribes ayrıca Libertadores Kupası finalinin Madrid'de oynanmasının "İspanya için ekonomik bir başarı" olduğunu söyledi. Madrid Bağımsız İş adamları Konfederasyonu'nun yayınladığı bir rapora atıf yapan Uribes, karşılaşmanın İspanya'ya ve Madrid kentine sağlayacağı gelirin 42 milyon eurosu direkt olmak üzere toplam 100 milyon euro olacağını savundu. Madrid Valisi, karşılama için görevlendirilecek 2 bin 54 ulusal polisin maliyetinin ise 650 bin euro olacağını ifade etti.

500 TARAFTAR ŞİDDETE MEYİLLİ

Güvenlik önlemleri kapsamında stat çevresindeki yolların kapanacağı, taraftar gruplarının güvenlik koridorları içinde ayrı yerlerde tutulacağı bildirildi. Normalde her maç günü görevlendirilen Madrid acil sağlık departmanı (Samur) da, "yüksek riskli bir maç" için verilen hizmetlerin iki katını verecek şekilde pazar gününe hazırlık yaptıklarını açıkladı. Öte yandan İspanyol basını polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberlerde, maç için Madrid'e gelecek Arjantinli taraftarlardan 500'ünün şiddete meyilli olduğu konusunda uyarı yapıldığını belirtti.

İSPANYA BAŞBAKANI KARŞILAŞMAYI İZLEYECEK

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in maçı Santiago Bernabeu Stadında izleyeceği resmi olarak açıklanırken, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin de karşılaşma için Madrid'e gelme olasılığının olduğu bilgisi verildi. River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda 24 Kasım Cumartesi oynanması gereken karşılaşma, River Plate taraftarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu olay sırasında futbolcuları yaralanan Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez ertelemiş ve finalin Santiago Bernabeu Stadında 9 Aralık'ta oynanmasına karar vermişti. Bu karara, iki kulüp yönetimi itiraz etse de herhangi bir değişiklik yapılmadı.