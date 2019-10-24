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Libertadores Kupası'nda finalistler belli oldu

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nda, Gremio'yu 5-0 mağlup eden Flamengo, finalde River Plate'in rakibi oldu.

24.10.2019 09:44Libertadores Kupası'nda finalistler belli oldu
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nda, Gremio'yu 5-0 mağlup eden Flamengo, finalde River Plate'in rakibi oldu.
Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası'nın yarı final rövanş mücadelesinde Brezilya ekiplerinden Flamengo, Maracana Stadı'nda Gremio'yu konuk etti.
Maçı baştan sona üstün götüren Flamengo, 42. dakikada Bruno Henrique, 46. ve penaltıdan olmak üzere 56. dakikada Gabriel Barbosa, 67. dakikada Pablo Mari ve 71. dakikada Rodrigo Caio'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.
1-1 sona eren ilk maçın ardından rövanşta rakibini farklı mağlup ederek tur atlayan Flamengo, finalde kupanın son sahibi River Plate ile karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele, 23 Kasım'da Şili'nin başkenti Santiago'daki Ulusal Julio Martinez Pradanos Stadı'nda yapılacak.

River Plate, Gremio FBPA, Spor

Kaynak: AA

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