Libertadores ve Sudamericana ertelendi

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Libertadores ve Sudamericana turnuvasındaki karşılaşmaların korona virüs salgını nedeniyle 5 Mayıs tarihine kadar ertelendiğini açıkladı.CONMEBOL'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, korona virüs salgınının ardından Libertadores ve Sudamericana kupası maçlarının durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Libertadores ve Sudamericana'nın 5 Mayıs'a kadar ertelendiği duyuruldu.Açıklamada, futbolcular, teknik heyetler, hakemler, yöneticiler, taraftarlar ve basın mensuplarının korona virüs salgınından korunması ve yayılmasını engellemek için bu kararın alındığı ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA