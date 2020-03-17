Liberya bandrollü Kargo gemisi İstanbul boğazında arıza yaptı
Liberya bandrollü Kargo gemisi İstanbul boğazında arıza yaptı Liberya bandrollü boş kargo gemisi TYCOON, Ukrayna'nın Odessa limanına doğru seyir halindeyken İstanbul boğazında motor arızası yaptı.
17.03.2020 02:07 | Son Güncelleme: 17.03.2020 02:10
Liberya bandrollü Kargo gemisi İstanbul boğazında arıza yaptı
İSTANBUL - Liberya bandrollü boş kargo gemisi TYCOON, Ukrayna 'nın Odessa limanına doğru seyir halindeyken İstanbul boğazında motor arızası yaptı. Arıza sonucu Beykoz açıklarında kitlenen dev kargo gemisi Kıyı Emniyeti tarafından Beykoz açıklarında kontrolü yapılarak güvenli bir noktaya çekiliyor.
İSTANBUL - Liberya bandrollü boş kargo gemisi TYCOON, Ukrayna 'nın Odessa limanına doğru seyir halindeyken İstanbul boğazında motor arızası yaptı. Arıza sonucu Beykoz açıklarında kitlenen dev kargo gemisi Kıyı Emniyeti tarafından Beykoz açıklarında kontrolü yapılarak güvenli bir noktaya çekiliyor.
Kaynak: İHA
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