Liberya bandrollü Kargo gemisi İstanbul boğazında arıza yaptı
Liberya bandrollü boş kargo gemisi TYCOON, Ukrayna'nın Odessa limanına doğru seyir halindeyken İstanbul boğazında motor arızası yaptı.
17.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:46
Liberya bandrollü boş kargo gemisi TYCOON, Ukrayna 'nın Odessa limanına doğru seyir halindeyken İstanbul boğazında motor arızası yaptı. Arıza sonucu Beykoz açıklarında kitlenen dev kargo gemisi Kıyı Emniyeti tarafından Beykoz açıklarında kontrolü yapılarak güvenli bir noktaya çekiliyor.
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Liberya bandrollü Kargo gemisi İstanbul boğazında arıza yaptı
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