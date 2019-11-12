Liberya
bayraklı enerji gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - 120 megavat kurulu güce sahip olan Liberya bayraklı enerji gemisi ' Karadeniz
Powership İbrahim Bey', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Karadeniz Holding'e ait olan enerji genisi, Togo'nun Lome Limanı'ndan Yalova'ya doğru hareket ediyor. 179 metre uzunluğundaki 'Karadeniz Powership İbrahim Bey', saat 12: 00 sıralarında Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçti. Dev enerji gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol almaya devam ediyor.