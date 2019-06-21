21.06.2019 15:44
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Liberya bayraklı sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Liberya bayraklı sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Liberya bayraklı 'Noble Globetrotter II' adlı sondaj gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Liberya bayraklı 'Noble Globetrotter II' adlı sondaj gemisi, Ege Denizi 'ne doğru yol aldı.
Karadeniz 'de bir süre kaldıktan sonra 18 Haziran'da geldiği Gemlik Limanı'ndan Malta 'nın Valetta Limanı'na gitmek üzere yola çıkan 189 metre uzunluğundaki 'Noble Globetrotter II' adlı sondaj gemisi, Kilitbahir Köyü'nde, dağda bulunan 'Dur yolcu' yazısı ve ardından da Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi'ne açılmak üzere yol aldı.
Doğu Akdeniz 'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye hareket eden Türkiye 'nin son teknoloji ile donatılmış 229,6 metre uzunluğunda 'Yavuz' adlı sondaj gemisinin de bu akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı 'ndan geçmesi planlanıyor.

- Çanakkale
Kaynak: DHA
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