Haberler » Güncel » Haber

Liberya'da kursta yangın: 26 çocuk hayatını kaybetti ? ek görüntü

Liberya'da kursta yangın: 26 çocuk hayatını kaybetti (2) ? EK GÖRÜNTÜLiberya, (DHA) ? Batı Afrika ülkesi Liberya'da bir kursta çıkan yangın sonucu 26 çocuk hayatını kaybetti.

18.09.2019 15:49
Liberya'da kursta yangın: 26 çocuk hayatını kaybetti (2) ? EK GÖRÜNTÜ
Liberya, (DHA) ? Batı Afrika ülkesi Liberya'da bir kursta çıkan yangın sonucu 26 çocuk hayatını kaybetti.
GNN Liberya haber sitesinde yer alan habere göre, Payneville şehrindeki bir Kur'an kursunda çıkan yangın sonucu 26 çocuk hayatını kaybetti.
Yangının, dün gece yerel saat ile 23.30'da çıktığı ve bu sırada çocukların içeride uyumakta olduğu belirtildi. Ayrıca, yerel medya yangına bir itfaiye ekibinin müdahale ettiği ve bunun yetersiz kalması sonucu yangının kontrol altına alınamayarak büyüdüğünü yazdı.
Vision TV ve KMTV olay yerinden yaptıkları yayında, olayın soruşturulduğunu; ailelerin ise olay yerinde bulunduğunu bildirdi.
Liberya'da kursta yangın: 26 çocuk hayatını kaybetti ? ek görüntü

Liberya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:57 AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsrail'deki işgal tartışmaları) İşgal, bir çözüm politikası değildir"
19:57 İstanbul valiliği: 315 kaçak yapımının yıkımı tamamlandı
19:55 Adalet Bakanlığı, takipsizlik kararına itiraz etti; Fettah Tamince "FETÖ üyeliği"nden yeniden yargılanabilir
19:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan'a tebrik
19:54 İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Gaziler Günü mesajı
19:53 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine karşı yapılan saldırı yeni bir krizi...
19:53 Kırklareli annesinde kalmak isteyen kerem, icra yoluyla götürüldü-2