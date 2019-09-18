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Liberya'da kursta yangın: 26 çocuk hayatını kaybetti

Liberya'da kursta yangın: 26 çocuk hayatını kaybettiLiberya, (DHA) ? Batı Afrika ülkesi Liberya'da bir kursta çıkan yangın sonucu 26 çocuk hayatını kaybetti.

18.09.2019 16:27
Liberya'da kursta yangın: 26 çocuk hayatını kaybetti
Liberya, (DHA) ? Batı Afrika ülkesi Liberya'da bir kursta çıkan yangın sonucu 26 çocuk hayatını kaybetti.
GNN Liberya haber sitesinde yer alan habere göre, Payneville şehrindeki bir Kur'an kursunda çıkan yangın sonucu 26 çocuk hayatını kaybetti.
Yangının, dün gece yerel saat ile 23.30'da çıktığı ve bu sırada çocukların içeride uyumakta olduğu belirtildi. Ayrıca, yerel medya yangına bir itfaiye ekibinin müdahale ettiği ve bunun yetersiz kalması sonucu yangının kontrol altına alınamayarak büyüdüğünü yazdı.
Vision TV ve KMTV olay yerinden yaptıkları yayında, olayın soruşturulduğunu; ailelerin ise olay yerinde bulunduğunu bildirdi.
Liberya'da kursta yangın: 26 çocuk hayatını kaybetti

Liberya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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