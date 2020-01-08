Libido açıklaması ile gündem olan Can Yaman'ın yeni hali hayranlarını şaşırttı

İspanya'da kadın hayranına verdiği cevap ve 'libido' açıklamalarıyla uzun süre gündem olan oyuncu Can Yaman, askerlik vazifesini yerine getirmek için saç ve sakal tıraşı oldu.

BERBERİ PAYLAŞTI

Büyük bir değişim yaşayan Can Yaman'ın tıraş sonrası çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafı Yaman'ın kuaförünün paylaştığı belirtilirken ünlü oyuncunun askerlik görevini İzmir'de yerine getireceği öğrenildi.

LİBİDO TARTIŞMASI

Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda "Biz 20'nci bölümde sevgili olduk. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Demet'le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk" diyen Can Yaman, daha önce birlikte çalıştığı ve mahkemelik olduğu Selen Soyder için 'libidosu yoktu' deyince ortalık karışmıştı.

CEVAP KRİZİ

Rol aldığı dizilerin Avrupa'ya satılmasıyla İtalya, İspanya gibi ülkelerde ciddi bir hayran kitlesi yakalayan oyuncu, İspanya'da "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diye soru soran bir kadın hayranına "Arka odaya gel, göstereyim" demesi olay yaratmıştı.

Ardından yine İspanya'da kendisiyle röportaj yapan muhabirle de flört etmeye çalışan Can Yaman'ı son olarak, eski rol arkadaşları Farah Zeynep Abdullah ve Sinem Kobal takipten çıkarttı.