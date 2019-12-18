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"Libido" çıkışıyla tepki çeken Can Yaman, Türkiye'yi terk etti

"Libido" çıkışıyla gündemden düşmeyen oyuncu Can Yaman, yanlış anlaşıldığını söyleyerek Brezilya'ya gitti. Yaman, ocak ayında askerliğini yaptıktan sonra İtalya'da Survivor programını sunacak.

18.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:01

Gittiği her ülkede kadın hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" sözleriyle tepki çekti. Can Yaman, yakın çevresine üzgün olduğunu ve yanlış anlaşıldığını söyleyerek, 'ya giderek inzivaya çekildi.

ASKERLİKTEN SONRA İTALYA'DA YARIŞMA SUNACAK

Yaptığı açıklamalardan dolayı yapımcısının da tepkisini çeken Can Yaman, ocak ayındaki bedelli askerlik görevine kadar Türkiye'ye dönmeyecek. Oyuncu, askerlik görevini tamamladıktan sonra ise 'daki 'Survivor' yarışmasının sunuculuğunu üstlenmek için yine İstanbul'dan ayrılacak.

YAPIMCISI PROJEYİ ERTELEDİ

2. Sayfa programında geçen habere göre, Yaman'la 'Can Borcu' dizisini çekmeye hazırlanan Faruk Turgut, bu olaylardan sonra projeyi ertelemeye karar vermişti. Programda Turgut'un , "Can normalde ocak ayında askere gidecekti, Şubat'ta çekimlere başlayacaktık, dizi de Mart'ta ekranda olacaktı. Ama İspanya'daki meselede çizmeyi aştı. Bu talihsizlikti. Bitti artık, yok böyle şeyler. Diziyi Eylül'e erteledim" dediği aktarılmıştı.

"ARKA ODAYA GEÇELİM, KANITLAYAYIM" SÖZLERİYLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bir davet üzerine gittiği İspanya'da hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Can Yaman, "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadına, "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" cevabıyla çevirmeni bile şaşkına çevirmişti.


Can Yaman, Brezilya, İtalya, Magazin


HABER YORUMLARI (19)
BAHA:dilini tutamadıktan sonra her tarafın sekil olsa ne olacak. uslup onemli uslup oda malesef su anda sende yok
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BERKAY ÖRSSEVEN:Defol git hiç geri dönme bu ülkeye
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MARDINLI DEHO:O SACLAR ANASINDAN DAHACOK UZATMIS. ZINDIK KARI KILIKLI
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LİBİDİATOR:Libidonun memleketine gitmiş, orda libidonun kaynağından alır.
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BİRKUL:İblis kibri yüzünden cennetten kovuldu sen ülkeyi terketmişsin çok mu .. Önce mütevazi olmayı öğrenmeli insan.. İnsan kendini ne kadar aşağı görürse insanların nazarında o kadar yükselir .. Yada tam tersi olur öğren bunları sadece yakışıklı olmak yetmiyor canım
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SAKARYALI HATUN:Güle güle. :))))))
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Hastayım sana instagram adresin ver.
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SAKARYALI HATUN:Bundan yakışıklı niceleri var. ;))))))
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KILLI SULO:ANEKADAR UGURSUZ KILLI SOYTARI VARSA DEFOLUP GITSIN BOYLE VAROS SARAPCI KILIKLI BIRDAHA ULKEMIZE TRASSIZ GELME KIBBI
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HASAN:ohoo bu adama gelene kadar bizde ne vatan hainleri ne yobazlar Cumhuriyet düşmanları süper cahiller hırsızlar yalancılar sahteciler çıkarcılar varken bu adama git demek boş olmuş, sen önce aynaya bak sonra çevrene, gidecek olanları toplarsak ülkede vatandaş kalmaz denyo. . .
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