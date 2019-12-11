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Libido polemiğine bir yorum da İlker Kaleli'den: Anlamadığım bir konu

Can Yaman'ın başlattığı libido polemiğiyle ilgili sorulara yanıt veren oyuncu İlker Kaleli, "Saçmasapan sorunlar. O karakterle ilgili bir şey değil, anlamadığım konular" dedi.

11.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:01

Can Yaman, verdiği röportajda "Erkenci Kuş" dizisindeki rol arkadaşı Demet Özdemir'le aralarındaki uyumdan söz ederken tartışma yaratan sözlere imza atmıştı.

LİBİDO TARTIŞMASI GÜNDEM OLDU

Yaman, "Demet biraz snop olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela 'Hangimiz Sevmedik' dizisindeki partnerim Selen Soyder'le bu yüzden problem yaşadım. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, libidosu olmayanlar. Seyirciye 'Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu' diye sordurtamazsan o iş tutmaz." demişti.

"ANLAMADIĞIM KONULAR"

Sanat dünyasından çok sayıda isim de oyuncunun bu sözlerini eleştirmişti. Son olarak bu sözler oyuncu İlker Kaleli'ye soruldu. Kaleli ise, "Saçmasapan sorunlar. O karakterle ilgili bir şey değil, anlamadığım konular. O işleri pek fazla takip etmiyorum" dedi.

Libido polemiğine bir yorum da İlker Kaleli'den: Anlamadığım bir konu

Demet Özdemir, İlker Kaleli, Can Yaman, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
LİBİDO NEDİR:Herkessin sevdiğini libmesidir.
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BÜŞRA:Cadılar bayramına hazır mısınız ? İçinde sevginin korkutucu alevi cayır cayır yanan gençleri arkadaşlarına ilham verecek şakalar ve şekerler sunmaya teşvik edin. Çünkü mutluluk şaka veya şekerde gizlidir. Samara Morgan, Freddy Kruger, Elm Sokağı, Üç Harfliler Marid, Dabbe, Sayısız Cinli Köy var, En muhteşem organizasyonu yapan ve kendini ifşa etmemeyi başaran herkes Allah''ın rızasına kavuşacaktır.
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HABERE YORUM:SAÇMA SAPAN BİR HABER.
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ANLAMADI:Libido ne, yeni brezilyalı futbolcu mu dedi.
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