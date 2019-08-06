Haberler» 3. Sayfa» Haber

Libya açıklarında 122 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya Donanması, Libya açıklarında son 3 günde toplam 122 yasa dışı göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

06.08.2019 17:23 Libya açıklarında 122 kaçak göçmen kurtarıldı
Libya Donanması, Libya açıklarında son 3 günde toplam 122 yasa dışı göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Kurtarılan yasadışı göçmenler arasında farklı ülkelerden gelen Araplar ile Afrika ve Asya kıtalarından kaçak yollarla gelen çok sayıda kişinin bulunduğu aktarıldı. Sığınmacı olarak Avrupa'ya gitmeye çalışan yasadışı göçmenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk bulunduğu da donanmanın açıklamasında yer aldı.

Libya'nın başkenti Trablus açıklarında kurtarılan yasadışı göçmenlerin, insani ve tıbbi yardım sağlandıktan sonra şehirdeki bir kabul merkezine götürüldüğü bildirildi.

Ülkede yaşanan güvensizlik ve kargaşa nedeniyle Libya, çoğu Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmek isterken hayatlarını kaybetse de kaçak göçmenler tarafından tercih edilen bir çıkış noktası. Havaların iyiye gittiği yaz aylarında özellikle Libya kıyılarından Avrupa'ya geçiş yapmaya çalışan sığınmacı ve yasadışı göçmen akınında ciddi artışlar gözlemleniyor. - TRABLUS

Afrika, Avrupa, Libya, Asya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:22   Doktoru bıçaklayan zanlı kamerada
18:18   Karaman'da ByLock'tan aranan zanlı tutuklandı
18:17   Çiçekçiye sokakta sopa ve coplarla meydan dayağı kamerada
18:14   Pamuk tarlasında 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
18:13   Caddede yürüyen gencin kafasına aydınlatma direği devrildi
18:10   Manisa işçi servisi hafif ticari araçla çarpıştı: 16 yaralı
18:07   Koza İpek Holding davasında savcı, Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum...