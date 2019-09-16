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Libya açıklarında 300 düzensiz göçmen yakalandı

Libya Sahil Güvenliği, başkent Trablus açıklarında 300 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

16.09.2019 23:44Libya açıklarında 300 düzensiz göçmen yakalandı
Libya Sahil Güvenliği, başkent Trablus açıklarında 300 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
Libya Sahil Güvenliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Trablus'un kuzeydoğusunun 80, 55 ve 44 mil açıklarında 3 düzensiz göçmen teknesi durduruldu.
Açıklamada, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 300 düzensiz göçmenin farklı uyruklara sahip olduğu ifade edildi.
Yakalanan göçmenlerin, Düzensiz Göçle Mücadele İdaresine teslim edildiği kaydedildi.
Devrim sonrasında yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin güzergahlarından biri olarak öne çıkıyor.

Trablus, Avrupa, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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