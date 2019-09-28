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Libya açıklarında 50 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı

Libya açıklarında 50 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin battığı bildirildi.

28.09.2019 23:12Libya açıklarında 50 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı
Libya açıklarında 50 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin battığı bildirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Libya Şubesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Libya açıklarından 50 kişiyi taşıyan bir teknenin battığı ve kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini belirtildi.
Kurtarılmalarının ardından yolculara örgütün ve çalışma ortaklarının tıbbi ve insani yardımı sunmaya hazır oldukları belirtilen açıklamada, batan teknedeki kişilerin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Libya, ülkede yaşanan güvenlik boşluğu ve istikrarsızlık nedeniyle Avrupa'ya Akdeniz üzerinden geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin en çok kullandığı ülke olarak biliniyor.

Birleşmiş Milletler, Twitter, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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