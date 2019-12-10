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Libya anlaşması balıkçıyı umutlandırdı

HATAY Su Ürünleri Koopatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, Türkiye ile Libya arasında yapılan Akdeniz'de münhasır ekonomik alan anlaşmasının, Türk balıkçısı açısından çok faydalı olacağını söyledi.

10.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:57Libya anlaşması balıkçıyı umutlandırdı
HATAY Su Ürünleri Koopatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, ile arasında yapılan Akdeniz'de münhasır ekonomik alan anlaşmasının, Türk balıkçısı açısından çok faydalı olacağını söyledi.

Libya ve Türkiye arasındaki mutabakatın 12 milin dışındaki alanı daha da genişletmek amacıyla yapıldığını anımsatan Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, balıkçılık alanında detayların henüz netlik kazanmadığını ancak faydalı olacağını düşündüklerini anlattı. İçerik açıklandığında balıkçılıkla ilgili, daha geniş kapsamda balıkçıların lehine olacakları kamuoyuyla paylaşabileceklerini ifade eden Bilen, "Bu anlaşma kapsamında balıkçılarla ilgili kararlar alınacaktır. Belki bizim balıkçımız Moritanya'ya gittiğimiz gibi Libya'ya da gidecekler. Bunu balıkçılık adına olumlu görüyorum. Balıkçılık açısından çok iyi olacak. Bekleyip göreceğiz, içeriği, kapsamı daha anlaşılır bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığı zaman balıkçılığın da iyi tarafını da görmüş olacağız" dedi.

KARİDES STOKLARI

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyesi Aydın Demirci ise, Akdeniz'de Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmadan doğacak iki ülkenin kontrolüne geçecek olan sahada derin deniz kırmızı karides stokları ile Mersin Körfezi açığındaki sığ sulardaki balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir bir balıkçılığa imkan olacağına işaret etti. Demirci, yıllardır Türkiye'nin yakınlarındaki su kaynaklarında Mısır, Suriye ve İtalyan bandıralı Rum balıkçı gemilerinin avlandığına da dikkat çekti.


- Hatay

Türkiye, Hatay, Libya, Güncel

Kaynak: DHA

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