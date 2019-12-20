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Libya Başbakanı Serrac'dan 5 ülkeye güvenlik anlaşmalarını uygulama çağrısı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, 5 ülkeye güvenlik anlaşmalarını uygulamaya koyma çağrısında bulundu.

20.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:56 Libya Başbakanı Serrac'dan 5 ülkeye güvenlik anlaşmalarını uygulama çağrısı
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, 5 ülkeye güvenlik anlaşmalarını uygulamaya koyma çağrısında bulundu.
Serrac'ın medya ofisinin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, , ABD, İngiltere, İtalya ve Cezayir'den, darbeci General Halife Hafter'e bağlı milis güçlerin 'a saldırılarını engellemek için UMH'ye destek olmaları istendi.
Açıklamada ayrıca, saldırılarını artıran DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleriyle mücadelenin yanı sıra yasa dışı göç, organize suçlar ve insan kaçakçılığına karşı da söz konusu ülkelere iş birliğini yoğunlaştırma çağrısı yapıldı.
Libya'da dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, Türkiye ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın etkinleştirilmesi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında Misrata başta olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Türkiye, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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