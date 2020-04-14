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Libya Başbakanı Serrac'dan "Hafter safındaki paralı askerlerin cesetlerini ülkelerine gönderin" emri

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, pazartesi günkü çatışmalarda etkisiz hale getirilen ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı paralı askerlerin cesetlerinin ülkelerinin...

14.04.2020 00:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:20
Libya Başbakanı Serrac'dan
Libya 'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, pazartesi günkü çatışmalarda etkisiz hale getirilen ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı paralı askerlerin cesetlerinin ülkelerinin gönderilmesini emretti.
Bir basın açıklaması yapan Serrac, ?Hafter saflarındaki paralı askerlerin cesetlerinin kimlikleriyle ülkelerine iadesi meselesi hususunda Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini söyledi.
Paralı askerlerin ölüm nedenlerinin de yazılmasını kararlaştırdıklarını aktaran Serrac, "söz konusu ülke yönetimlerinin, vatandaşlarının neler yaptıklarını bilmeleri için böyle bir yönteme başvurduklarını" ifade etti.
Serrac, İçişleri Bakanlığına da Hafter milislerinin elinden geri alınan belde ve şehirlerde istikrarın yeniden sağlanması için emniyet birimlerinin etkin hale getirilmesi talimatı verdiğini kaydetti.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığına yeni görevler düştüğünü dile getiren Başbakan Serrac, Hafter'den geri alınan bölgelerde ekipmanların sağlanması adına hastane, sağlık ocağı, sağlık merkezi gibi tüm sağlık birimlerinin iş birliği halinde çalışmasını istediklerini belirtti.
Ne olmuştu?
UMH askeri birlikleri, "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında pazartesi günü başkent Trablus'un batısında yer alan Surman, El-Cemil, El-Uceylat, Rikdalin, Melite, Zeltan ve El-Asse beldelerinin yanı sıra Sabrata şehrini de Hafter milislerinin elinden alarak kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Libya, Güncel
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