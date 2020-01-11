Haberler » Dünya » Libya Başbakanı Serrac'tan ateşkes şartı: Hafter güçlerini çekmeden olmaz - Haberler

Libya Başbakanı Serrac'tan ateşkes şartı: Hafter güçlerini çekmeden olmaz

İtalyan mevkidaşı Giuseppe Conte ile Roma'da görüşen Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya'da Rusya ve Türkiye tarafından önerilen ateşkese ilişkin, "Hafter güçlerini çekmeden bu olmaz çünkü daha önceki tecrübelerimize dayanarak kendisine güvenmiyoruz" şeklinde konuştu.

11.01.2020 23:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:22Libya Başbakanı Serrac'tan ateşkes şartı: Hafter güçlerini çekmeden olmaz
İtalyan mevkidaşı Giuseppe Conte ile Roma'da görüşen Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya'da ve tarafından önerilen ateşkese ilişkin, "Hafter güçlerini çekmeden bu olmaz çünkü daha önceki tecrübelerimize dayanarak kendisine güvenmiyoruz" şeklinde konuştu.

Conte ile cumartesi günü yaptığı ikili görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Serrac, "Rusya ve Türkiye'nin, saldıran grubun geri çekilmesi şartıyla önerdikleri ateşkes girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu durum, karşı tarafın hareket tarzı sebebiyle çok uygun olacak gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı.
Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Rusya, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

01:02  Çeşme'de kaçakları taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü - Haberler
00:52  Libya: Hafter'e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti - Haberler
00:44  Hafter, ateşkesi kabul etti - Haberler
00:29  Son Dakika: Darbeci Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti - Haberler
00:27  Karabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştü - Haberler
00:25  İşine gitmek için bindiği servis otobüsünde şoförün cinsel istismarına direnen genç kadın boğularak öldürüldü - Haberler
00:08  İran'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor! İngiltere'nin İran Büyükelçisi gözaltına alındı - Haberler
22:56  CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı! 6 el ateş edip, kayıplara karıştılar - Haberler
22:31  Putin, "Erdoğan'la konuştuk" diyerek açıkladı: Libya'da İdlib'den gelen paralı askerler var - Haberler
12.01.2020 01:08:57