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Libya Başbakanı, ülkesindeki gelişmeleri ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile ülkesindeki gelişmeleri görüştü.

21.02.2020 22:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:22Libya Başbakanı, ülkesindeki gelişmeleri ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü
Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ABD'nin Büyükelçisi David Satterfield ile ülkesindeki gelişmeleri görüştü.
UMH'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, Satterfield ile İstanbul'da bir araya geldi.
Libya'daki yeni gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmede, Serrac ve Satterfield, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Berlin Konferansı'nın sonuçlarını pekiştiren ve ülkede derhal kalıcı ateşkes çağrısı yapan 2510 sayılı kararına uyulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.
Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasıyla, petrol zengini Kuzey Afrika ülkesi şiddet sarmalına sürüklenmişti.
Hafter, 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen ihlallerini sürdürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Ankara, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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