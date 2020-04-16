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Libya'da 10 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, cuma gününden itibaren 10 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti.

16.04.2020 08:51 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:54
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, cuma gününden itibaren 10 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Libya'da Kovid-19 vaka sayısının 35'e yükselmesinin ardından Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesi tarafından başkent Trablus'ta basın toplantısı düzenlendi. Bazı istisnaları olacak sokağa çıkma yasağı kapsamında tüm sebze ve et pazarlarının kapatılacağı ancak insanların ihtiyaçlarını karşılamaları için fırın ve bazı dükkanların açık kalacağı belirtildi.
Yasağın ambulanslar, fırınlar, bazı dükkanlar ile yiyecek satılan araçları kapsamayacağı, vatandaşların maske takmak şartıyla yerel saatle 08.00 ile 14.00 arasında araç kullanmadan tek başlarına dolaşmalarına izin verileceği kaydedildi.
UMH Sağlık Bakanı Uhmid bin Ömer ise vatandaşların Kovid-19 karşısında kendilerini güvende hissetmelerinin evden çıkmalarına ve bir araya gelmelerine sebep olduğunu söyledi. Bin Ömer, salgının çok tehlike arz etmediğini ancak durumun halihazırda uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına izin verecek kadar da tatmin edici olmadığını ifade etti.
Libya'da daha önce alınan kararla yerel saatle 18.00-06.00 arasında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının kapsamı 30 Mart'ta 14.00-07.00 olarak yeniden düzenlenmişti. Son alınan kararla ülkede 17 saat olan kısmi sokağa çıkma yasağı 10 gün boyunca 24 saat olarak uygulanacak. Libya’da 10 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Libya, Güncel
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