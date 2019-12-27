Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı

LİBYA'da Derna açıklarında Hafter'e bağlı askerler tarafından durdurulan gemide baş makinist olarak görev yapan Muhsin Erduran 40), kendisiyle birlikte 2 Türk'ün neler yaşadığını DHA'ya anlattı.

Cumartesi günü 3 Gürcü, 2 Ukraynalı ve 3 Türk mürettebat olmak üzere 8 personelin görev yaptığı kargo gemisi Mısır'a gittiği sırada Derna açıklarında Hafter'e bağlı güçler tarafından durduruldu. Gemiye çıkan silahlı askerler, 3 Gürcü ve 2 Ukraynalı gemicinin kimliklerini kontrol etmezken, 3 Türk olan baş makinist Muhsin Erduran, ikinci makinist Bayram Yaşar Bilgili ve aşçı Bahri Kılıç'ın kimliklerini kontrol ederek, 12 saat gözaltında tuttu. 3 Türk daha sonra gemiye bırakılırken, Türkiye'ye gelen gemide bulunan Muhsin Erduran yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Baş makinist Muhsin Erduran yaptığı açıklamada, Biz 21 Aralık tarihinde Malta limanından Mısır limanına seyir halinde iken, saat 15.00 sıralarında devlete karşı olan Hafter güçleri tarafından rehin alınan 3 Türk'üz. Biz sahile 12 mil uzaklıktaydık. Hafter güçlerinin askerleri bize durmamızı söyledi. Bizde durduk. Daha sonra 10-15 kişilik silahlı grup gemiye çıktı. Gemide bulunan diğer personellere hiçbir şey yapmadılar, söylemediler. Bizim Gürcü, Ukraynalı personel de var. Onlara kesinlikle ne bir soru sordular ne de başka bir şey yaptılar. Gemiye çıkar çıkmaz bizi aradılar. Sanki bizim için özel gelmişler gibiydiler. Bizi ayırdılar, Türk personel bu tarafa geçsin dediler. Bizi Sahil Güvenlik botuna aldılar. 'Sahil Güvenlik botunda kontrolünüzü yapacağız sonra bırakacağız' dedilerö dedi.

Yaklaşık 12 saat gözaltında tutulduklarını belirten Muhsin Erduran, şöyle konuştu

'Sonuçta korktuk. Hepsinin ellerinde silah vardı ne dedilerse yaptık. Fakat bizi bırakmadılar. Beklettiler merkezlerinde ve yaklaşık 11-12 saat kadar tuttular. Bizi bir odaya attılar. Zaman zaman bize yemek verdiler. Orada sorguladılar bizi. 'Buraya neden geldiniz, neden bu sahaya girdiniz' dediler. Biz dedik normal seyrimizi yapıyoruz. Yasak olan hiçbir yere girmedik. Haritada böyle bir yasak bölge olduğu belli değil. Burası bizim sorumluluk alanımız. Buraya giremezsiniz. Girerseniz ceza keseriz' gibi şeyler söylediler. Biz de tamam dedik, gereği neyse yapalım. Sonra bizi gemiye bıraktılar ama, 3 gün gemi ile birlikte rehin kaldık. Ankara'dan yetkililer aradı. Teşekkür ederiz onlara. Denizcilik Bakanlığından ulaştılar. Bize söylemiş oldukları şey şuydu; 'Devletin bütün birimleri, güçleri sizin arkanızda.' Bu gerçekten onur ve gurur verici bir durum.