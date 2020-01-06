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Libya'da askeri okul yurduna düzenlenen saldırının görüntüleri yayınlandı

Libya'da askeri okul yurduna düzenlenen saldırının görüntüleri yayınlandıLibya, (DHA)- Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, Trablus'un güneyindeki El-Hadbe bölgesinde bulunan askeri okulun yurduna düzenlediği saldırının görüntüleri yayınlandı.

06.01.2020 14:03 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:05
'da askeri okul yurduna düzenlenen saldırının görüntüleri yayınlandı
Libya, (DHA)- Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, 'un güneyindeki El-Hadbe bölgesinde bulunan askeri okulun yurduna düzenlediği saldırının görüntüleri yayınlandı.
Trablus'un güneyindeki El-Hadbe bölgesinde bulunan askeri okulun yurduna düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi ise yaralanmıştı. Saldırıda ölenlerin çoğu 18 ila 25 yaşlarında öğrenciler olduğu belirtildi. Saldırıya ilişkin yayınlanan görüntülerde, bahçede sıraya girmiş öğrencilerin bulunduğu noktada büyük bir patlamanın meydan geldiği ve öğrencilerin etrafa kaçıştıkları görüldü.
Libya'da askeri okul yurduna düzenlenen saldırının görüntüleri yayınlandı

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: DHA


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