Haberler » Güncel » Lİbya'da ateşkes süreci - Haber

Lİbya'da ateşkes süreci

Libya'da Hafter ateşkesi ihlal etti.

13.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:56
'da Hafter ateşkesi ihlal etti. Türkiye ve 'nın Libya'ya yönelik ateşkes çağrısını kabul eden Hafter güçleri, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti.Darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler vatandaşların evine de baskınlar düzenleyerek mülklerini yağmaladı. Libya hükümeti saldırılarda bir sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler'e göre Trablus'a yönelik saldırının başlamasından bu yana yaklaşık 300 sivil hayatını kaybetti. 146 bin kişi de evlerinden oldu.Ankara Ocak ayından itibaren Trablus yönetimine askeri destek sağlamaya başlamıştı.
Avrupa ve Kuzey Afrika ülkeleri de Libya'nın ikinci bir Suriye olmaması için diplomatik çabalarını arttırmış durumda.
(İHA)
Lİbya'da ateşkes süreci

Halife Hafter, Rusya, Libya, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:37  Ayakkabı topuğunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama - Haber
18:34  Öksüz ve Sekmen'e Türkiye Azerbaycan dostluğuna katkıları nedeniyle madalya verildi - Haber
18:34  Giresun'da kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı - Haber
18:34  Hesap kavgasında müşterisini öldüren restoran sahibi tutuklandı - Haber
18:32  İngiltere'den Nepal'e yürüyen gezgin, Gemlik'te mola verdi - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
13.01.2020 18:41:14