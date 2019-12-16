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Libya'da BAE SİHA'ları Misrata Hava Harp Okulu'nu bombaladı

Libya'nın Misrata kentindeki Hava Harp Okulu'nun, emekli asker Halife Hafter'i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait SİHA'lar tarafından bombalandığı bildirildi.

16.12.2019 02:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 02:50Libya'da BAE SİHA'ları Misrata Hava Harp Okulu'nu bombaladı
'nın Misrata kentindeki Hava Harp Okulu'nun, emekli asker Halife Hafter'i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait SİHA'lar tarafından bombalandığı bildirildi.
UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonunun sözcüsü Mustafa el-Mecii'nin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, başkent 'un doğusundaki Misrata kenti Hava Harp Okulu, BAE'ye ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından iki kez hedef alındı.
Misrata kentinin Trablus'taki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) destek amaçlı seferberlik ilan etmesiyle eş zamanlı olarak BAE'ye ait SİHA'lar kentteki Hava Harp Okulu'nu vurdu.
Mecii, Hava Harp Okulu'ndaki eski bir mahzenin hedef alındığı saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını, yerden uçaksavarlarla karşılık verilen SİHA'ların uzaklaşmak zorunda kaldığını söyledi.
Hafter'i destekleyen BAE'nin SİHA'lı saldırısının, Misrata kentinin Hafter'e karşı Trablus'un yanında yer alacağına dair seferberlik ilan etmesiyle eşzamanlı olması dikkati çekti.
Libya'nın doğusunda gayrimeşru silah zoruyla yönetimi ele geçirmeye çalışan emekli asker Halife Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı emri verdiğini duyurmuştu.
General Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.
Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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