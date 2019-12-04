Haberler » Güncel » Libya'da Başkanlık Konseyi Merkezi'ni hedef alan silahlı saldırganlar çekildi - Haber

Libya'da Başkanlık Konseyi Merkezi'ni hedef alan silahlı saldırganlar çekildi

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Merkezi'ni hedef alan silahlı saldırganlar bölgeden çekildi.

04.12.2019 23:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 23:16Libya'da Başkanlık Konseyi Merkezi'ni hedef alan silahlı saldırganlar çekildi
'nın başkenti 'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Merkezi'ni hedef alan silahlı saldırganlar bölgeden çekildi.
UMH'ye bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bakanlar da silahlı saldırının hedefindeki Başkanlık Konseyi Merkezi'nden ayrıldı.
Saldırganların bazı talepleri olduğu belirtilirken konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
Herhangi bir yaralanmaya yol açmadığı aktarılan saldırının ardından bölgede sükunetin hakim olduğu ve ana yolların trafiğe açıldığı kaydedildi.
Başkentin merkezinde Sikke yolu üzerinde bulunan UMH Başkanlık Konseyi Merkezi'ne gün içinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Görgü tanıkları, Başkanlık Konseyi Merkezi'nden silah sesleri yükseldiğini aktarmıştı.
Ayrıca Halife Hafter'e bağlı birlikler tarafından öğleden sonra Trablus'a yönelik top atışları başlatılmış, UMH'ye bağlı güçler de buna karşılık vermişti.

Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:47 Spor gürses kılıç: coşkulu bir oyunla, güzel bir akşam oldu - Haber
23:46 İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü - Haber
23:45 Adıyaman polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı - Haber
23:44 Ruhsatsız tüfeğini temizlerken kendini vuran genç öldü - Haber
23:42 Husiler koalisyon güçlerine ait iki keşif uçağını düşürdüklerini iddia etti - Haber
23:35 Batman'daki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi - Haber
22:13 Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor - Haber
21:28 Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik - Haber
21:20 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi - Haber
19:50 Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı - Haber
4.12.2019 23:49:00