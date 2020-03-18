Libya'da başkentin güneyinde çatışmalar yeniden başladı
Libya'nın başkenti Trablus'ta Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler arasında çatışmalar yeniden başladı.
18.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:48
Libya 'nın başkenti Trablus 'ta Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler arasında çatışmalar yeniden başladı.
UMH'nin Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çatışmalar, birliklerimizin Trablus'un güneyindeki Remle bölgesinde bulunan güçlerini takviye etmeye başlamasından sonra yeniden patlak verdi." dedi.
Meci, farklı tür silahların kullanıldığı çatışmaların hala devam ettiğini söyledi.
Başkentin güney mahallelerinde zaman zaman ağır top sesleri duyuluyor.
ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden dün yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği ile Batı ve Arap dünyasından 8 ülkenin Libya'da çatışan taraflara "yeni tip koronavirüs (Covid-19) tehdidi nedeniyle derhal çatışmalara son vermeleri çağrısında bulunulduğu" ifade edilmişti.
Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlale devam ediyor.
UMH'nin Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çatışmalar, birliklerimizin Trablus'un güneyindeki Remle bölgesinde bulunan güçlerini takviye etmeye başlamasından sonra yeniden patlak verdi." dedi.
Meci, farklı tür silahların kullanıldığı çatışmaların hala devam ettiğini söyledi.
Başkentin güney mahallelerinde zaman zaman ağır top sesleri duyuluyor.
ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden dün yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği ile Batı ve Arap dünyasından 8 ülkenin Libya'da çatışan taraflara "yeni tip koronavirüs (Covid-19) tehdidi nedeniyle derhal çatışmalara son vermeleri çağrısında bulunulduğu" ifade edilmişti.
Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlale devam ediyor.
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Kaynak: AA
Etiketler : Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel
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