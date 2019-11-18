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Libya'da bir fabrikaya hava saldırısı: 7 ölü

Libya'nın başkenti Trablus'ta bir fabrikayı hedef alan hava saldırısında en az 7 kişinin öldüğü belirtildi.

18.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:40Libya'da bir fabrikaya hava saldırısı: 7 ölü
'nın başkenti 'ta bir fabrikayı hedef alan hava saldırısında en az 7 kişinin öldüğü belirtildi.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Wadi Al-Rabie bölgesinde Al-Sunbulah bisküvi fabrikasına hava saldırısı düzenlendi. Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hava saldırısında 5'i yabancı uyruklu 7 işçi hayatını kaybetti. Hava saldırısı sonucu 15 kişi yaralanırken ve fabrikada büyük hasar meydana geldi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), hava saldırısını ülkenin doğusundaki Halife Hafter güçlerinin gerçekleştirdiğini söyledi. Hafter güçleri ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Libya'nın başkenti Trablus, Birlemiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve AB tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümetinin kontrolünde bulunuyor. 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonra Libya, Trablus'taki uluslararası destekli hükümet ile doğudaki Hafter güçleri arasında bölünmüştü. General Halife Hafter'e bağlı güçler 4 Nisan'da Ulusal Mutabakat Hükümetinin kontrolündeki başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmıştı. - TRABLUS

Trablus, Libya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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